شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منح للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء علي مدار العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد سالم، مدير عام مديرية القوي العاملة بشمال سيناء على منح العمالة غير المنتظمة على مستوي المحافظة 4 منح سنوية، لتخفيف الأعباء عن كاهل أسر العاملين الغير منتظمين.

وأضاف سالم، أنه يتم منح العمالة غير المنتظمة وعددها نحو 375 عاملًا مبلغ 2000 جنيه سنويا موزعة على 4 منح، بواقع 500 جنيهًا عن كل منحة، وهي منحة المولد النبوي الشريف وعيد العمال وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحي.

أشار سالم إلى أن التسجيل في منحة الرئيس على الموقع الرسمي للوزارة، حيث انتهت الوزارة من تسجيل الدفعة الرابعة ويتم الاستعلام عن المستحقين عن طريق الرقم القومي على موقع الوزارة.