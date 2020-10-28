شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مديرية التربية والتعليم يتابع توزيع التابلت علي طلبة الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتابع حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، توزيع جهاز التابلت على طلبة الصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية بمختلف الإدارات التعليمية.
وأكد رضوان، على توزيع عدد 2850 جهاز تابلت على مدارس إدارات العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل التعليمية كمرحلة أولي، على أن يتم بالمرحلة الثانية توزيع الجهاز على مدارس إدارتي الشيخ زويد ورفح التعليميتين..مشيرًا إلى أن كل جهاز يحتوي على رقم تسلسلي لسهولة تتبعه حال فقدانه أو سرقته.
وأوضح رضوان، أن التابلت يعد بمثابة عُهدة شخصية للطالب لحين انتهاء الدراسة بمرحلة الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطالب، ولا يرده الطالب إلا في حال تحويله لنظام تعليمي آخر.
أشار رضوان إلى أن توزيع التابلت على طلبة المدارس الثانوية يأتي في أطار سعي وزارة التربية والتعليم على تطوير نظام الدراسة والامتحانات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,877
-
تعافي
99,084
-
وفيات
6,222
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل مديرية التربية والتعليم يتابع توزيع التابلت علي طلبة الأول الثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.