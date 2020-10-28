شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مديرية التربية والتعليم يتابع توزيع التابلت علي طلبة الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، توزيع جهاز التابلت على طلبة الصف الأول الثانوي في جميع المدارس الثانوية بمختلف الإدارات التعليمية.

وأكد رضوان، على توزيع عدد 2850 جهاز تابلت على مدارس إدارات العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل التعليمية كمرحلة أولي، على أن يتم بالمرحلة الثانية توزيع الجهاز على مدارس إدارتي الشيخ زويد ورفح التعليميتين..مشيرًا إلى أن كل جهاز يحتوي على رقم تسلسلي لسهولة تتبعه حال فقدانه أو سرقته.

وأوضح رضوان، أن التابلت يعد بمثابة عُهدة شخصية للطالب لحين انتهاء الدراسة بمرحلة ‏الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطالب، ولا يرده الطالب إلا في حال تحويله لنظام تعليمي آخر.

أشار رضوان إلى أن توزيع التابلت على طلبة المدارس الثانوية يأتي في أطار سعي وزارة التربية والتعليم على تطوير نظام الدراسة والامتحانات.