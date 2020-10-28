شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن الانتهاء قريبًا من أعمال التطوير بمستشفى الاستقبال والطواريء بقصر العيني، والتى وجه رئيس الجمهورية بسرعة تطويرها وفق الكود العالمى للمستشفيات، وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” تفاصيل أعمال تطوير المستشفى فى 15 معلومة:-

1- تمت زيادة المساحة الكلية للمستشفى من 700 متر مربع إلى 7000 متر مربع، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية العالمية للطوارىء لتصبح وفق كود مستشفيات الطوارىء الدولية.

2- تكلفة أعمال تطوير المستشفى حوالى 300 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم افتتاح المستشفى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

3- أعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارىء، تضمنت إضافة قسم العزل بغرفتي عزل.

4- قسم الإقامة القصيرة وامداده بـ 44 سريرا.

5- قسم طواريء القلب والعصبية وتزويده بجهاز لإذابة الجلطات وجهاز ECO و7 أسرة.

6- قسم الفحص الأولى بـ17 سريرا.

7- جناح العمليات وتجهيزه بغرفتي عمليات.

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8- غرفة الصدمات بـ4 أسرة.

9- معمل طواريء للمستشفى وبنك للدم.

10- تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية حيث تم رفع كفاءة قسم الأشعة بالمستشفى وتزويده بجهازى Sonar وجهاز MRI، وزيادة عدد أجهزة CT لتصبح جهازين بدلًا من جهاز واحد، وزيادة أجهزة X-Ray لتصبح 3 أجهزة بدلًا من جهازين.

11- زيادة عدد الأسرة في مستشفى الاستقبال والطواريء من 25 سريرا إلى 113 سريرا.

12- وزيادة أسرة الرعاية المركزة من 5 أسرة إلى 15 سريرا.

13- زيادة عدد الأسرة في قسم العظام من 4 إلى 8 أسرة مقسمة بين 4 أسرة للكشف و4 أسرة تجبيس.

14- زيادة أسرة قسم الحوادث والنزيف من 3 أسرة إلى 9 أسرة.

15- وإضافة واستحداث شبكات مقاومة وإنذار الحريق، وشبكة الغازات Aid Head Bed Unit+، وشبكات التيار الخفيف والمراقبة، ومحطة الكهرباء التي تتضمن محولين ومولد.