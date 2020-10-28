8 معلومات عن خطة الدولة لمواجهة الالتهاب السحائى بين طلاب المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف وزارة الصحة والسكان الحد من انتشار الأمراض الوبائية بتوفير الطعوم والأمصال خاصة طعم الإلتهاب السحائى الثنائى لتطعيم تلاميذ المدراس. ”الخليج 365” يقدم فيديو معلوماتى يكشف جهود الدولة لتأمين الطلاب ضد الإصابة بمرض الإلتهاب السحائى. 1- توفر وزارة الصحة والسكان 7 ملايين جرعة من طعم الالتهاب السحائى لتلاميذ المدارس سنويا. 2- ضح 700 ألف جرعة أخرى من الطعم السحائى الرباعى لتطعيم جميع المسافرين إلى الأماكن الموبؤة بالمرض سنويا. 3- عدد حالات الإصابة بالمرض فى مصر تبلغ حوالى 10 حالات سنويا. Advertisements 4- معدل الإصابة بالمرض 0,01 لكل 100,000 نسمة. 5- لم تتعرض مصر لأى تفشيات وبائية تتعلق بمرض الالتهاب السحائى منذ عام 1982. 6- تم إدراج التطعيم ضد ميكروب الإنفلونزا البكتيرية وهى من إحدى مسببات مرض الالتهاب السحائى خاصة عند الأطفال أقل من خمس سنوات ضمن التطعيمات الإجبارية للأطفال فى سن 2 ، 4، 6 أشهر منذ شهر فبراير 2014. 7- يحصل على الطعم الخاص بالالتهاب السحائى طلاب الصفوف الأولى من مراحل الدراسة المختلفة 8- يستهدف بالتطعيم فى المدارس بطعم الالتهاب السحائى 7 ملايين طفل سنويا.

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