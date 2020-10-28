شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. الحكم فى قضيتى "سيدة المحكمة" و "فساد القمح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة المحاكم، اليوم الأربعاء، نظر العديد من القضايا الهامة، ومنها الحكم على سيدة المحكمة فى اتهامهما بالتعدى على ضابط، محاكمة المتهمين فى قضية "فساد القمح"، الحكم في غلق صيدليات رشدي لمخالفتها قانون الصيادلة، نظر إعادة محاكمة 12 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء"

سيدة المحكمة

تنطق محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمر مختار، بحكمها على سيدة المحكمة فى اتهامها، بالتعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

وكان النائب العام قد قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

محاكمة المتهمين فى قضية "فساد القمح"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى"، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

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الحكم فى غلق صيدليات رشدى لمخالفتها قانون الصيادلة

تنطق محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بحكمها فى الدعوي المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي رقم 49659 استثمار، لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية.

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73، أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.

نظر إعادة محاكمة 12 متهما بـ"أحداث مجلس الوزراء"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء.