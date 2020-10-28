عودة الأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام مقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وأضافت الهيئة أن طقس غد الخميس، مائل للحرارة على القاهرة وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على الوجه البحري، والسواحل الشمالية والشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 30 - 19، والسواحل الشمالية 27 -20 درجة، جنوب سيناء 33- 24، شمال سيناء 34- 20، جنوب الصعيد 38 - 23 درجة.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية والشرقية، حار نهارًا لطيف ليلاً على جنوب الصعيد.

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وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 30 - 19، والسواحل الشمالية 26 -19 درجة، جنوب سيناء 34- 24، شمال الصعيد 33- 20، جنوب الصعيد 37 - 23 درجة.

وأشارت الهيئة أن طقس السبت المقبل معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 28 - 19، والسواحل الشمالية 26 -19 درجة، جنوب سيناء 32- 24، شمال الصعيد 32- 20، جنوب الصعيد 36 - 232 درجة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الـ3 أيام عبارة عن ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما توجد فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية يوم السبت المقبل بنسبة 30% وكذلك على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.