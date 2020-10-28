رحاب تطلب خلع زوجها: "حاول يتحرش بأختي وابنتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "رحاب. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطلب الخلع من زوجها، مبررة "زوجي حاول الاعتداء على أختي وابنتها".

منذ 13 عامًا، تزوجت "رحاب" 40 سنة من "عماد. ن" 46 سنة، محاسب وأنجبا طفلتين، تقول الزوجة إنها أكبر مشكلاتها مع زوجها هو اعتقاده "إن كل الستات بتحبه"، لافتة إلى أن أنها حذرته من عدم قدرتها على تحمل تصرفاته.

وقالت الزوجة إن شقيقتها متزوجة وتقيم في الإمارات ولديها بنت في الثانوية، وأنها أثناء حديثها معها اشتكت لها من الظروف المادية الصعبة وراتب زوجها القليل، فقالت إنها سترسل لـ"عماد" زيارة للإمارات لمساعدته في توفير فرصة عمل أفضل.

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وأضافت رحاب "زوجي من أول يوم وصول عند أختي في الإمارات بيحاول يتحرش بها هي وابنتها، وطلبت منه أن يعود إلى مصر في هدوء خوفًا من زوجها (كان ممكن يقتله)".

وتابعت الزوجة أن زوجها في أحد الأيام استغل وجود زوج شقيقتها في العمل وحاول الاعتداء عليها وابنتها، موجهًا حديثه لها "أنا حاسس إنك بتحبيني وبنتك كمان بتحبني واضح في عيونكم فقامت أختي بطرده من المنزل بعد أن هددته بأنها هتتصل بزوجها وتخبره فترك المنزل".

وحسب الدعوى، فإن الزوجة فوجئت باتصال هاتفي من شقيقتها بالإمارات توجه لها السباب والإهانات بسبب زوجها ثم طلب الأخير منها ثمن تذكرة العودة فأغلقت الهاتف في وجهه.

وقررت "رحاب" اللجوء لمحكمة الأسرة طالبة الخلع في الدعوى رقم 2611 لسنة 2020 ومازالت الدعوى منظورة.