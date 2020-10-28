شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للطفولة والأمومة: والدا الطفل «أنس» قتلاه عمدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة على وفاة الطفل «أنس» الذي تركه أبواه عدة أيام دون طعام حتى توفي.

قال عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، إن الطفل الرضيع لم يتوفي من الإهمال إنما قُتل عمدًا من الابوين وهذا وفقًا لإجراء النيابة العامة التي حبست لابوين ووجهت لهما تهمة القتل العمد وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

تابع أن الجريمة مشتركة بين الأم والأب نتيجة الخلافات الأسرية، حيث غادرت الأم المنزل تاركة الطفل الصغير واصطحبت فقط الشقيق الأكبر وتركت الأصغر في رعاية والده بينما شاركها الأب في الجريمة وترك الأبن بمفرده ظنًا منه أن والدته ستعود لأخذه ورعايته فلقي الطفل حتفه بسبب نقص المياه والغذاء.

كشف عثمان أن القومي للأمومة والطفولة لولا حرصه على الابن الأكبر ماكان سلم لأي من أفراد أسرته لكن توجيهات الدكتورة سحر السنباطي أن يتم تسليمه لأحد أفراد العائلة خاصة أن اللجوء لدور الرعاية هو الملاذ الأخير.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».

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