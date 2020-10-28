شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم ملتقى توظيف اليوم بجهاز تشغيل الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم جهاز تشغيل الشباب بالجيزة اليوم الأربعاء، ملتقي توظيف للشباب بمقر الجهاز، فى 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى الدور الثانى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، حيث سيتواجد مندوب لسلسلة مطاعم شهيرة لتوفير فرص العمل.

كانت محافظة الجيزة نظمت معرضا مفتوحا لمنتجات الشباب أسفل كوبرى فيصل، حيث شارك في المعرض شباب جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمنتجاتهم وذلك لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم بالمجان وتحقيق عائد مادى من بيعها وأيضا منتجات أكثر من جمعية من داخل محافظة الجيزة.



كما نظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب ملتقى توظيفى بمقر الجهاز يومى الأربعاء والخميس 14 و15 أكتوبر الجارى، لتوفير فرص عمل للشباب، برواتب مجزية.

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كما وفرت محافظة الجيزة فرص عمل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، وذلك بمصنع بمدينة 6 أكتوبر، تحت إشراف الجهاز، برواتب تبدأ من 2000 جنيه 3 آلاف جنيه.



