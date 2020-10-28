شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رابط التقديم لعدادات الكهرباء الكودية قبل غلق باب تلقى الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكد أنه تم البدء في تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع منذ يوليو الماضي وذلك بالنسبة لأصحاب نظام الممارسة فقط.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من تجهيز المنصة الالكترونيه لخدمات الكهرباء لتلقى طلبات العداد الكودى و القانونى ، موضحا أنه حريص على إطلاق الموقع بشكل كامل و بكافة خدماته الالكترونيه.

وأضاف حمزة ، أنه يتم تقديم كافة الأوراق و الرسوم المالية و كافة الإجراءات الكترونيا و لن يتم السماح بتلقى الطلبات من خلال شركات توزيع الكهرباء لمنع تكدث وزحام المواطنين لتجنب الاختلاط و انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

الكهرباء ، الطاقة المتجددة ، العداد الكودى ، وزارة الكهرباء ، نظام الممارسةقبل أيام من غلق باب تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع والذى من المقرر أن ينتهى السبت المقبل ، ينشر الخليج 365 لقراءه الرابط الخاص بالمنصة الالكترونيه الموحدة لخدمات الكهرباء لتقديم طلبات توصيل التيار الكهربائي للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب عداد الكهرباء الكودى وهو https://eservices.eehc.gov.eg/signup.