طالبهم بالمشاركة في تطوير المناهج.. عبدالغفار يلتقى عددًا من العلماء المصريين بالجامعات اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا صباح اليوم الأحد، مع عدد من الأساتذة المصريين العاملين بالجامعات اليابانية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسفير أيمن كامل سفير مصر باليابان، والدكتور هاني الشيمي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية المصرية في طوكيو، والدكتور هانم أحمد الملحق الثقافي في طوكيو، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأعرب وزير التعليم العالي في بداية الاجتماع عن سعادته بهذا اللقاء مع العلماء المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن الاجتماع يستهدف تعزيز التعاون والتواصل مع العلماء المصريين بالخارج، والاستفادة من تخصصاتهم وخبراتهم العلمية في النهوض بالعملية التعليمية في مصر، وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة، مؤكدًا أن هناك طفرة يشهدها التعليم العالى والبحث العلمي في مصر في ظل حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم وزيادة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال الاجتماع، أطلع الوزير، العلماء على جهود الدولة في مجال النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مستعرضاً أهم النماذج الجديدة وعلى رأسها الجامعات التكنولوجية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك 3 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة بها وهي (الدلتا، وبني سويف، القاهرة الجديدة)، وجار إنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة، فضلاً عن أنها تتضمن برامج وتخصصات علمية لتأهيل الخريجين لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، فضلًا عن أنه جار تدريب الطلاب بالشركات والمصانع المختلفة، مطالبا بضرورة التعاون مع هذه الجامعات التكنولوجية فى البرامج التعليمية المختلفة.

وأضاف الدكتور عبدالغفار، أن هناك 4 جامعات أهلية جديدة هي (الجلالة، العلمين، الملك سلمان، المنصورة الجديدة)، مؤكدًا أنها تتضمن برامج علمية حديثة، فضلاً عن التسهيلات التي تتضمنها والتي تسمح بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بمختلف أنحاء العالم، مطالبًا العلماء بالتعاون والتواصل مع رؤساء الجامعات الأهلية الجديدة بما يسهم في إثراء العملية التعليمية بهذه الجامعات سواء من خلال التدريس عن بعد، وإعطاء محاضرات افتراضية (أون لاين) للطلاب في التخصصات العلمية المختلفة، أو المشروعات البحثية المشتركة في المجالات ذات الأولوية، وتبادل الزيارات العلمية، وتوفير فرص تدريبية للطلاب بالجامعات اليابانية، وغيرها من أوجه التعاون المختلفة بما يسهم فى الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم العلمية ويحقق النهضة العلمية لهذه الجامعات الجديدة، فضلاً عن إمكانية فتح برامج تعليمية جديدة فى التخصصات التى يتطلبها سوق العمل العالمى وخاصة فى المجالات الهندسية والتكنولوجية الجديدة.

وطالب الوزير، بضرورة التعاون أيضاً في مجالات البحث العلمي مع المراكز والهيئات والمعاهد البحثية وخاصة مدينة الفضاء المصرية، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وكذلك معهد بحوث الإلكترونيات، وضرورة نقل وتكنولوجيا التكنولوجيا.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أننا نجحنا في وضع مجالات التعليم العالي والبحث العلمي على رأس أولويات الدولة، مضيفاً أنه جار تطوير المناهج التعليمية بالجامعات الحكومية.

وطالب الوزير، العلماء بضرورة المشاركة في تطوير المناهج العلمية بالجامعات المصرية بما يتواكب مع التطورات العالمية، وكذلك الاستفادة من خبراتهم العلمية فى إدخال تخصصات جديدة سواء فى المجالات الهندسية أو التكنولوجية أو الطبية أو البيولوجية أو الميكروبيولوجى أو تكنولوجيا المعلومات والربوتات أو علوم الفضاء أو اللغة اليابانية بما يحقق التطوير المنشود بالجامعات المصرية وخاصة الحكومية.

كما استعرض الوزير أهم المشروعات القومية التى تتبنها الدولة ومنها مشروع إعادة هيكلة وتنقية البحيرات، مطالبا بالاستفادة من خبرات العلماء المتخصصين فى هذا المجال بالمشاركة فى هذا المشروع القومى بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بما يحقق النمو الاقتصادى لمصر.

واستمع الوزير لمقترحات وآراء السادة العلماء حول آليات التعاون والتواصل مع مختلف مؤسسات التعليم العالى المصرية وخاصة الجامعات الأهلية الجديدة بما يحقق النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

وفى ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع العلماء المصريين بالخارج، والاستفادة منهم بما يحقق النهضة العلمية لمصر.

ومن جانبهم، أكد العلماء حرصهم الشديد على التعاون والتواصل مع الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالى سواء على مستوى E-Learning أو التعاون فى مشروعات بحثية مشتركة أو تدريب الطلاب أو تبادل الزيارت العلمية، وغيرها بما يسهم فى دعم التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، والدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان.