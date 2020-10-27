وزير النقل يتسلم رسالة من وزير البنية التحتية السويدي لتدعيم التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،إن الحكومة المصرية تولي أهمية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق من خلال تطبيق منظومة النقل الذكي على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى إهتمام وزارة النقل بالنواحي التأهيلية والتثقيفية والتدريبية لمستخدمي الطرق في المعاهد والأكاديميات المختلفة داخل مصر عن طريق الاستفادة من الخبرة السويدية في هذا المجال وخاصة برامج الأكاديمية السويدية للرؤية صفر والتي تهدف للوصول إلى معدل صفر وفيات على الطرق.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق مهندس كامل الوزير، سفير السويد بالقاهرة، يان تيسليف، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات وزارة.

وسلم السفير السويدي خطاباً من تومس انروث وزير البنية التحتية السويدي، لوزير النقل المصري يتضمن التأكيد على أهمية التعاون المشترك في مجال النقل المستدام والعمل على إدخال منظومة BRT في مصر واستعداد الجانب السويدي لدعم مصر في هذه المجالات بما لدى السويد من سجل عالمي حافل وحلول لمنظومة الأمان على الطرق ومنظومة النقل المستدام بشكل عام وأنظمة النقل السريع بالحافلات بشكل خاص.

وأبلغ السفير السويدي، إمتنان وشكر وزير البنية التحتية السويدي، لوزير النقل المصري على الدعوة المقدمة من الجانب المصري للجانب السويدي للمشاركة في الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر النقل الذكي بالشرق الأوسط وأفريقيا TRANS MEA الذي سيعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر القادم حيث تم الاتفاق بين الجانبين على عقد ندوة موسعة على هامش المؤتمر تحت عنوان الرؤية "صفر" لدولة السويد للوصول إلى صفر حوادث على الطرق والذي سيحضرها عدد من الخبراء السويديين المتخصصين في هذا المجال كما سيشارك في الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرنس وزير البنية التحتية السويدي.

وأشاد السفير السويدي، باهتمام القيادة السياسة في مصر بمنظومة السلامة على الطرق وبالمشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة المصرية في مجال الطرق والكباري والتي كان لها أثر بالغ في تقليل نسبة الحوادث والوفيات على الطرق خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 44 % مشيراً إلى أهمية تكوين مجموعة عمل من الجهات المعنية المصرية في هذا المجال لتكون نقطة انطلاقة قوية في مجال السلامة على الطرق كما ابدى استعداد الجانب السويدي للتعاون مع الجانب المصري في تبادل الخبرات الفنية و التنظيمية والتعليمية في هذا المجال.