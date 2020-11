جامعات لأول مرة بهندسة حلوان.. نشر بحث علمي طلابي بمجلة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كرم الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان وإدارة رعاية الشباب بالكلية الطالبين التوأم فادي مصطفى إبراهيم عمر بالفرقة الثالثة قسم ميكاترونكس، وعمرو مصطفى إبراهيم عمر بالفرقة الثالثة قسم هندسة طيبه، لنشر بحثمها العلمي في سابقة تعد الأولى من نوعها بالكلية في المجلة العالمية IOSR jm.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في ظل الدعم المستمر من قبل الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإيماناً من كلية الهندسة بحلوان بأهمية تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار وتشجيع إدارة رعاية الشباب للمواهب الشابة تحت إشراف الأستاذ ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

جاء البحث بعنوان قانون عام لإيجاد مساحة الدوائر باستخدام الأوتار في الدائرة The proof of twin ratio for finding area of circles by using chords"، وتضمن البحث لمحة تاريخية عن الحضارات القديمة كالمصرية والإغريقية ، ومعرفتهم لشكل الدائرة واستخدامها على معابدهم ومقابرهم والعديد من آثارهم الخالده، وقيامهم بوصف وتقدير مساحات الدوائر باستخدام الأقطار.

ويعرض البحث تمكن الباحثين من عمل وصف جديد للدوائر بواسطة الأوتار واطلقوا عليه اسم (التوصيف الذهبي) بالإضافة إلى إثبات نسبة رياضية جديدة يمكن أن تتعامل مع جميع الأوتار والأقطار لتحديد مساحة الدائرة و أطلقوا عليها نسبة التوأم ، وبذلك أصبح القانون الرياضي السابق حاله خاصه لما تم إثباته في هذه الورقة البحثية.