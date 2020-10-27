شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يفتتح معرض «شعاع الخير» بكلية التجارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، معرض قافلة شعاع الخير بكلية التجارة، يرافقه الدكتور هلال عفيفي عميد الكلية، والدكتورة سامية السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل قاسم أستاذ المحاسبة بالكلية رائد أسرة شعاع الخير، وذلك في إطار استقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد والاهتمام بتنفيذ بالأنشطة التوعوية التي تسهم في توجيه الطلاب نحو الطريق السليم خلال فترة دراستهم.

تفقد رئيس الجامعة أجنحة المعرض المختلفة والتي تضم «ملتقى التخصص للتعريف بتخصصات الكلية والمواد الدراسية بكل فرقة وبرامج الساعات المعتمدة، قسم التعريف بخدمات المركز الجامعى للتأهيل المهني»، حيث استمع من الطلاب إلى شرح تفصيلي عن الغرض من المعرض وأقسامه ،ومشيداً بالتنظيم اللائق وإلتزام القائمين على المعرض بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

ومن جانبه، أكد الدكتور هلال عفيفي أن الهدف من تنظيم المعرض هو عرض اللوحات الإرشادية التي تساعد الطلاب التعرف على رؤية وأهداف الكلية والأقسام المختلفة بها والإمكانيات التي توفرها الكلية لتأهيل الطلاب وتنمية قدراتهم بما يسهم في دخولهم سوق العمل والحصول على عمل مناسب لهم،فضلاً عن مساعدتهم في اختيار التخصص المناسب لميول كل طالب وأهدافه ،بالإضافة إلى عرض البرامج التعليمية المتعددة بالكلية.

وأضاف عميد الكلية أن المعرض يساعد في نشر التوعية اللازمة بين الطلاب للوقاية من انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى حثهم على المشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في تنميتهم، حيث تم استعراض أنشطة قافلة شعاع الخير ومشاركة الطلاب في خدمة مجتمعهم بشكل إيجابي.