شكرا لقرائتكم خبر عن البالون الطائر يُحلّق في سماء الأقصر: «إلا رسول الله» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت عدد من شركات البالون الطائر في سماء الأقصر، الثلاثاء، لافتات مكتوب عليها «إلا رسول الله»، للتنديد بالتصريحات المسيئة للرسول الكريم.

وأكد أصحاب المبادرة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن «الأديان السماوية خط أحمر، ولا تدخل ضمن حرية التعبير»، مؤكدين أن «احترام الأديان السماوية جزء من تقدم الأمم، ورقي الشعوب التي يجب أن تعيش في سلام اجتماعى مع بعضها البعض».

وتعتبر مدينة الأقصر من أهم المدن السياحية لمحبي رحلات المغامرة، أو البالون الطائر، والتى عادت مطلع الشهر الجارى، ومدرجة على أجندة السياحة يوميًا دون توقف، للاستمتاع بالتحليق من ارتفاع يصل إلى 500 متر تقريبًا، لمشاهدة المعابد الفرعونية، ومقابر الملوك والملكات، المتواجدة على ضفتى نهر النيل الخالد، وتلاحم الجبال مع الزراعات في مشهد إبداعي يجذب السياح على التحليق.

البالون يحمل لافتات الا رسول الله

البالون يحمل لافتات الا رسول الله

البالون يحمل لافتات الا رسول الله