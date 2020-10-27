شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجولة الميدانية لمحافظ المنوفية في «منوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الثلاثاء، جولته الميدانية بمركز ومدينة منوف بتفقد مدرسة عبدالرحمن حجر الإعدادية ببرهيم.

بدأ المحافظ بتفقد الجناح الجديد للمدرسة ( إحلال جزئي ) على مساحة 4000 م2 وإجمالي 25 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية 6 مليون و876 ألف جنيه، وأشاد المحافظ بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة بالمدرسة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ووجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من فرش الأثاث والتجهيزات الفنية للجناح الجديد لسرعة دخوله للخدمة .

كما تفقد المحافظ عدد من الفصول الدراسية وغرف المعامل بالجناح القديم للمدرسة وذلك للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية واطلع على نسب الحضور والغياب بين الطلاب وشدد على مراعاة المسافات البينية والتباعد بين الطلاب منعاً للاختلاط، وخلال الجولة وجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بضرورة رفع كفاءة وتطوير المبني القديم للمدرسة نظراً لسوء حالته وذلك بعد نقل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للمبني الجديد .

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بإعداد مقترح لإنشاء حديقة أمام المدرسة للارتقاء بالمستوى العام وإضفاء مظهر جمالي ومتنفس للأهالى والانتهاء من تنفيذها خلال شهرين، واستجابة لشكوي أحد المواطنين وجه المحافظ بضرورة توصيل المرافق ورفع كفاءة حمام عمومي لسوق بقرية بلمشط لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على حرصه بتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية باعتبارها أولي المحافظات في نسبة التعليم موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ المدارس للحاق بالعملية التعليمية.

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