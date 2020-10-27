شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة رأس غارب يتابع التدريب العملي لمجابهة الازمات والكوارث والسيول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، الثلاثاء، التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث والاستعداد لموسم الشتاء ومجابهة أخطار السيول.

وأكد «رأفت» بأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وإجراء اصطفاف كل جميع المعدات اللازمة، تحسبًا حدوث سيول أو أي طوارئ أخرى.

واستعرض «رأفت» جميع المعدات الخاصة بكل الجهات المشاركة واصطفاف المعدات للاطمئنان على سلامتها، والتأكد من استعدادها وكفاءتها للقيام بأي مهام مستقبلية خلال موسم السيول، مشيرًا إلى أنه تم اصطفاف معدات الوحدة المحلية للمدينة والجهات المشاركة شركات البترول (شركة جابكو – الشركة العامه للبترول – شركة غرب بكر – شركة سيميتار – شركة سوكو جبل الزيت).

واشترك في الاصطفاف شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الحماية المدنية – مرفق الإسعاف.