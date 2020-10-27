شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للفحص الطبي الشامل والتحاليل بالمجان للعاملين بمديرية تعليم بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد د. نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الحملة الطبية المتواجدة بديوان المديرية لعمل الفحوصات والتحاليل الطبية للعاملين بتعليم بورسعيد بالمجان. وأكد وكيل والوزارة أن الحملة تؤدي عملها على مدار اليوم منذ الثامنة صباحا طوال أيام الإسبوع، وتقوم بعمل الفحوصات الشاملة وكذلك فحص الأسنان وعمل التحاليل اللازمة لذلك بالمجان. ونوه «باهي»، إلى أن هذه الحملة تأتي تحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، ويقوم بها أطباء متخصصون من مركز طب الأسرة بمنطقة بنك الإسكان ،مشيرا إلى أنها بدأت يوم ١٠ أكتوبر الجاري ومستمرة حتى الإسبوع الأول من نوفمبر القادم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملة للفحص الطبي الشامل والتحاليل بالمجان للعاملين بمديرية تعليم بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.