شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يصدر كتاباً دورياً باستعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2020، حول استعدادات المحافظة للموجة الثانية والحرص الشديد لتقديم كل الدعم اللازم والإرشاد لمواطني المحافظة، وفي إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامه المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية من قِبل الدولة في كافة الجوانب لمواجهة الفيروس.

نص القرار على أنه يتعين رؤساء المراكز والمدن والأحياء، تشكيل لجنة لإدارة الأزمة برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحي، وعضوية كلٍ من «مدير الإدارة التعليمية، مدير الإدارة الصحية، ممثل عن الأمن، مدير إدارة الأزمات، ممثل عن الأزهر، ممثل عن الأوقاف، ممثل عن الكنيسة، ممثل عن المجتمع المدني، وأن يتم عقد اجتماع كل أسبوعين للجنة العليا للوقاية من فيروس كورونا، لعرض التقارير الواردة من المراكز والمدن والأحياء والمناطق الصناعية، مع التنسيق بين جميع الجهات الطبية لتوفير أوجه الوقاية والعلاج، كما أنه يتم عقد اجتماع اللجنة العليا للوقاية من فيروس كورونا في المناطق الصناعية كل أسبوعين أو طبقا للاحتياج

كما نص القرار على تكليف المتحدثة الإعلامية باسم المحافظة، بالإجتماع مع مسؤولي الإعلام بالمراكز والمدن والمديريات على مستوى المحافظة، والتنسيق مع وكيل وزارة الصحة لوضع خطة إعلامية لمنع إنتشار الإشاعات، وسرعة الرد عليها ونشر البيانات الخاصة بالوفيات والإصابات بعد العرض على المحافظ، والإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بالمحافظة أسبوعياً، بالإضافة إلى التشديد على إتباع إجراءات متابعة تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية والتعليمية والصناعية ودور العبادة والأسواق بصفة يومية، فضلا عن متابعة الالتزام بالتباعد الإجتماعي بالأماكن العامة والخاصة، وارتداء الكمامة الطبية خاصة في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ووضع الملصقات واللافتات الإرشادية للتوعية لمواجهة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه في جميع المنشآت والمصالح والمدارس، والتهوية الجيدة في الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية والأماكن المغلقة.

وكذلك العزل المنزلي للطلاب أو العاملين بأي جهة حكومية في حالة ظهور أي أعراض، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى التزام المطاعم والكافيهات والكافتيريات، وقاعات الأفراح ودور المناسبات باستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد، والتطهير المستمر للمقاعد والطاولات ودورات المياه، ووضع لافتة توضح الأعداد المسموح بتواجدها مع التنبيه والتشديد بمنع تداول الشيشة منعاً باتاً، والتنبيه على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الطبية بالشوارع ووسائل المواصلات، والتجمعات والأماكن المزدحمة مع توقيع غرامة 50 جنيه للمخالفين.

ونص القرار أيضا على التزام المصانع والشركات، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالتخلص الآمن من نفايات الإجراءات الإحترازية حفاظاً على صحة المواطنين، وعدم السماح للمواطنين بدخول أي جهة حكومية دون ارتداء الكمامة الواقية، وأنه على الإدارة العامة بالمرور والمتابعة المستمرة لوسائل النقل الخاصة والعامة، ووسائل نقل العمال التابعة للمناطق الصناعية والتأكد من الالتزام بتخفيض إعداد الركاب بنسبه 50 ٪ والتأكد من ارتداء الركاب للكمامة الطبية، وكذلك على الإدارة العامة للمواقف إلزام أصحاب السيارات الخاصة بالنقل الجماعي، بتعقيمها وعدم السماح بتسييرها إلا بعد ارتداء السائق والركاب الكمامة الطبية، والالتزام بوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية بالتوعية بالإجراءات الإحترازية وطرق الوقاية من الفيروس، والتنسيق مع إدارة المرور لشن حملات على السيارات والمواقف العمومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك على مديرية الأوقاف التنبيه على الأئمة والدعاة باستمرارية التوعية والإرشاد للمواطنين بالمساجد بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بضرورة وجود سجادة خاصة لكل مصلي وكمامة وأدوات التعقيم والتطهير، ومراعاة المسافات البينية بين المصلين، بالإضافة إلى التزام القائمين على الكنائس باستمرارية التوعية بالالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتأكد من جود المطهرات والتعقيم وأدوات النظافة ومراعاة التباعد الاجتماعي، كما أنه على هيئة السكة الحديد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة على ركوب القطارات وتعقيم وتطهير القطارات والمحطات.

وناشد القرار رؤساء المراكز والمدن والأحياء، عقد اجتماعاً أسبوعيا مع مديري الإدارات الصحية، والإدارة التعليمية، والأوقاف والكنيسة، ورفع تقرير أسبوعى عن الوضع داخل المنشآت من تعقيم وتطهير وإتباع الإجراءات الاحترازية، وأنه على الإدارات الصحية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وضع خطة للمرور على المدارس ورفع تقرير كل 15 يوم في المدارس التي تم المرور عليها، فضلا عن متابعة غلق الورش اعتبارا من الساعة الثامنة مساءا مع رفع جميع الأسواق الكائنة بجوار المدارس، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة.

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