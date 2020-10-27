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شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم السويس» يفتتح «قاعة الشهيد» في مدرسة بحي الأربعين (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، الثلاثاء، «قاعة الشهيد» بمدرسة أحمد عبده الإعدادية بنات بحي الأربعين، حيث تعتبر متعددة الأغراض الهدف منها إقامة الأنشطة المختلفة للطالبات.
وتفقد «الفولي» مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية واتباع الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة.
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