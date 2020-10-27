شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين «الأعلى للإعلام» واليونسيف لتفعيل مدونة السلوك الخاصة بالأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع المجلس الأعلى للإعلام، بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسيف، بمقر المجلس في ماسبيرو، اليوم الثلاثاء، وشارك في توقيع البروتوكول كرم جبر، رئيس المجلس، وجيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة باليونيسيف.

وأعلن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذا البروتوكول مع منظمة اليونسيف الدولية، يأتي في دور الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة.

وقال «جبر» خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن بداية العمل من خلال توقيع بروتوكول مع منظمة اليونسيف الدولية لحماية حقوق الطفل المصري، دور الإعلام في مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة.

وأضاف «جبر» أنه سيتم عقد ورش عمل، وسيشارك فيها برلمانيين وأعضاء من مجلس الشيوخ وجهاز تنظيم الاتصالات وغرف التجارة والشركات المعنية، مشيرًا إلى أن كل ورشة سيشترك فيها ١٠٠ مشارك، منهم صحفيين وإعلاميين، لافتًا إلى أنه سيتم طباعة مدونة سلوك الأسرة باللغة العربية والإنجليزية، كما سيكون هناك ميزانية كبيرة لهذا المشروع، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق أبحاث بالجامعات لتقديم الأبحاث الخاصة بقضايا الطفل.

وتابع أن هذا العمل يحتوي أيضًا على ورش متعلقة بالطفل والأعمال الفنية من مسلسلات، وذلك لتربية وتنشئة الطفل المصري، كما سيتم العمل على الأبحاث وإنتاجها دراميًا، والأعمال الفنية والدرامية من أجل حماية حقوق الأطفال وفقًا لما هو معمول به في الدول الكبرى، كما سيتم نشر ثقافة احترام صاحب السيادة الطفل في مختلف المدارس والنوادي، لكي ننظر إلى مستقبل مصر بعد ٢٠ عامًا إذ يجب البدء في الاهتمام بتنشئة الطفل.

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توقيع بروتوكول تعاون بين الاعلى للإعلام واليونسيف لتفعيل مدونة السلوك الخاصة بالاطفال

توقيع بروتوكول تعاون بين الاعلى للإعلام واليونسيف لتفعيل مدونة السلوك الخاصة بالاطفال