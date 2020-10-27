شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير التغيرات المناخية وانتشار كورونا في ندوة علمية ضمن الأسبوع البيئي بـ«علوم المنوفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية العلوم جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، ندوتين علميتين ضمن فعاليات اليوم الرابع للأسبوع البيئي الثقافي للكلية حول ملوثات الهواء في محافظة المنوفية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا مع التغيرات المناخية التي قد تسبب انتشار الفيروس مرة أخرى.

تحدث في الندوة، الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، والدكتورة أسماء الحسينى مدير إدارة الرصد البيئي بمديرية الشؤون الصحية، حول ملوثات الهواء في محافظة المنوفية وأهمية التوعية بأنواع ملوثات الهواء الموجودة بالبيئة وكيفية العمل على علاجها والتعامل معها وكذلك الأجهزة الحديثة التي توجد بوحدات الرصد البيئى بالمنوفية وآلية عمل كل منها، هذا بالإضافة إلى ما يمكن أن تسببه التغيرات المناخية وتغيير الفصول من انتشار أمراض البرد وكيفية تجنب الإصابة بها.

كما ألقت الدكتورة سلوى فؤاد، الأستاذ المساعد بقسم الطفيليات بكلية الطب جامعة المنوفية والمنسق العام لشئون الوافدين بالجامعة، محاضرة حول كيفية التمييز بين أدوار البرد العادية واعراضها وأعراض فيروس كورونا وكيفية التعامل في حال ثبوت الإصابة بالفيروس، مشيدة بالجهود المبذولة من الجامعة لتأمين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا وكيفية التكيف والتعايش مع هذه الجائحه في ظل اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى.