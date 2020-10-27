شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الثلاثاء، بأعضاء مجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة.

وأكد «مبارك» على التعاون الوثيق بين الجامعة ومختلف الجهات المجتمعية، وسعى المركز الدائم لزيادة عدد الدورات المقدمة للمجتمع وابتكار أفكار تدريبية جديدة تخدم احتياجات الأفراد طبقا لتخصصاتهم ووظائفهم، وتحقيق رسالة المركز في بناء ونشر مفاهيم تطوير التعليم العالي والعمل على تحديث أداء وحدات الجامعة الإدارية والتعليمية والبحثية من خلال تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، وتنفيذ مشروعات مؤسسية وتنموية طبقا لاستراتيجية الجامعة للوصول إلى مستويات عالية من جودة الأداء بما يتواءم مع المعايير القياسية القومية والعالمية.

وناقش رئيس الجامعة إمكانية تنفيذ الدورات عن بعد نظرًا لظروف أزمة كورونا وتوفير الامكانات البشرية والمادية اللازمة لتطبيقها أون لاين، وعرض لما قدمه المركز من دورات تساهم في مواجهة الأزمة.

وتم عرض خطة المركز المقترحة لتدريب المجتمع المدني من خلال عمل دراسة لاحتياجات مختلف المؤسسات التابعة للقطاع الحكومى أو الجامعات الخاصة أو المؤسسات التجارية وتقديم حقيبة تدريبية وتخصيص موقع مميز لتلقي الطلبات والاستفسارات، وتكوين مجموعات عمل من الطلاب والخريجين وعمل لقاءات متعددة معهم لتفعيل نشاط التدريب وتغطية متطلباتهم، والسعى لتوقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف الجهات والشركات والمصانع لتدريب العاملين بمختلف تخصصاتهم لتنمية مهاراتهم وتدريبيهم على أحدث الوسائل التكنولوجية والمهارات القيادية.