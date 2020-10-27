شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطوير ورصف منطقتي الحرفيين وتعاونيات القاهرة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل، أعمال التطوير والرصف بمنطقتي الحرفيين وتعاونيات القاهرة. جاءت أعمال رصف الطرق بحي فيصل بالسويس بمشاركة إدارة المشروعات تحت إشراف المهندسة سارة مجدى، مدير المشروعات بمديرية الطرق. وكان سكان المنطقة شكوا من عدم تطوير الشوارع وإعادة رصفها، إلى أن تم تطوير الطرق مؤخرا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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