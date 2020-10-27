شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: استمرار إعفاء السائحين من رسوم تأشيرة الدخول لـ4 محافظات حتى 30 إبريل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 242 (تابع)، اليوم الثلاثاء، قرار وزير الداخلية رقم 1787 لسنة 2020، بشأن تأشيرة دخول السائحين القادمين للبلاد في المحافظات السياحية.
ونص القرار في مادته الأولى، على أن «يستمر الإعفاء من رسم تأشيرة الدخول للسائحين القادمين للبلاد على متن الطيران المباشر إلى محافظات جنوب سيناء- البحر الأحمر- الأقصر- أسوان، وذلك حتى 30 إبريل 2021 نهاية الموسم السياحي الشتوي.
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