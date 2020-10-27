شكرا لقرائتكم خبر عن «مروان» و«جمعة» يجتمعان لتنفيذ استرداد أراضي الأوقاف من «الإصلاح الزراعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء، بمقر ديوان عام وزارة العدل، بحضور مسؤولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومصلحة الشهر العقاري، ووزارتي العدل، والأوقاف، للتنسيق في شأن تنفيذ الدراسة التي أعدتها وزارة العدل لفض التشابك ما بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بخصوص نقل تكليفات الأراضي المستردة من الهيئة إلى وزارة الأوقاف.

استعرض الوزيران محاور تنفيذ تلك الدراسة، وبيان موقف الأراضي التي تم الاتفاق على تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف، وفقًا لأحكام القانون رقم (42) لسنة 1973، بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف.

وطلب وزير العدل، خلال الاجتماع، من مسؤولي الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي، إعداد بيان مفصل بشأن الأراضي والأعيان محل التعامل، سواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي، أو تلك الخاضعة لنظام السجل العيني، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نقل تكليفات تلك الأراضي إلى وزارة الأوقاف، الأسبوع المقبل.

اجتماع وزيرا العدل والأوقاف