شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: استمرار طرح «كولونيا 555» والكمامات القماش بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات المطهرات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأيضا على البطاقات التموينية، ضمن فارق سلع نقاط الخبز، وهي السلع التي تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم، ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.

على جانب آخر، تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماش، توريدها للشركات التابعة لوزارة التموين، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيدا لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وكانت الشركات المنتجة قد قامت بتوريد ما يقرب من 30 مليون كمامة قماش حتى الآن من الكمامات المتعاقد عليها، حيث تم توريد الكمامات في مختلف المحافظات وتقوم مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة بتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وسط آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع التلاعب من قبل المنافذ، والتأكد من استلام أصحاب البطاقات الكمامات المعتمدة من الجهات المعنية دون غيرها من المنافذ حيث يتم صرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريا وتقوم شركتى الجملة بتحديد عدد الكمامات التي يتم صرفها لكن من منافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، وأن تعامل الكمامات مثل باقى السلع «الزيت والسكر» ويتم الصرف إجباريا على البطاقات التي تشمل عدد 3 أفراد فأكثر وفى حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة سلعة تموينية لابد وأن تشتمل على صرف كمامة ولو مرة واحدة، كما يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد اختياريا.