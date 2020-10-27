شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: "الوطن للجميع" رسالة لقاء البابا تواضروس مع طلابنا بالخارج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صور للقائها برفقة مجموعة من الطلاب الدارسين فى الخارج، مع قداسة البابا تواضروس الثانى، بمقر الكاتدرائية المرقصية، موضحة أن حديث البابا تواضروس ومن قبله الشيح أحمد الطيب، مع الطلاب، أكد لهم أن الله الواحد، والوطن لنا جميعًا.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تعليقها على الصور التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك"، "حديث قداسة البابا تواضروس الثانى مع أولادنا الدارسين فى الخارج بمقر الكاتدرائية المرقصية، كان محمل بمعانى وطنية وإنسانية جميلة ومحبة خالصة للوطن استفاد منها ولادنا واتشجعوا يسألوا قداسته فى

موضوعات متعلقة بالمواطنة وأخرى عن التطرف".

وأضافت "اتضحلهم النهارده من لقاء قداسة البابا ومن لقاء فضيلة الإمام الأكبر الأسبوع الماضى أن الرسائل واحدة: الله الواحد.. الوطن لنا جميعًا.. محبة الغير بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين.. الرضا بما أنعم الله علينا والحمد فى وقت الشدائد.. الاجتهاد فى العمل والاتكال على ربنا اللى شايف وشاهد.. مصر محفوظة.. ما يتقلقش عليها.. طول ما أنت سامع جرس الكنيسة وأذان الجامع.. ادعى.. وقول يارب".

وكان قد وقع قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة المصرية، فى إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، التى كان قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى منتدى شباب العالم ديسمبر 2019.

وأوضح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة تدعم توفير الفرص للشباب دون تمييز، قائلا: "إننا نؤكد دائما فى عظاتنا أن العمل عبادة، وأن الشباب عليهم السعى والاجتهاد، والرب يكلل جهودهم بالنجاح".

وتابع قداسته أنه بمقتضى البروتوكول الموقع، سيكون هناك برامج تدريبية خاصة بتنمية المهارات الفردية والأعمال الحرفية وأعمال الريادة تحرص أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، فى جميع محافظات الجمهورية، على تنفيذها خاصة فى المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية والتى تعمل بها الأسقفية حالياً.

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كما أشاد قداسته بما تقوم به وزارة الهجرة من جهود كبيرة فى توعية أبنائنا بالخارج، والحرص الدائم على ربطهم بالمؤسسات الدينية فى مصر، وتنظيم زيارات وفود أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث لمقر الكنيسة والأزهر، ولقاء الشخصيات الدينية والرد على أسئلتهم واستفساراتهم.

وفى السياق ذاته، رحب قداسة البابا بتوفير المناهج التدريبية التى تقدمها وزارة الهجرة ضمن ما تقوم به أسقفية الخدمات من توعية، للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف البدائل الآمنة.