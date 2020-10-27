شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات على الترع ومصارف المياه فى العياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية الرى بالعياط حملة إزالات كبيرة على ترع ومصارف العياط، لإزالة التعديات وإزالة المواسير والمواتير التى تقوم بسرقة المياه وسحبها إلى أراضى غير مرخصة خارج الزمام، حيث قامت لجنة من هندسة رى العياط، بتنفيذ هذه الأعمال.

قاد الحملة المهندس ربيع محفوظ والمهندس بهاء عيد الدهشورى، بناء على تعليمات الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية للقاهرة والجيزة والمهندس عمر حلمى عبد السلام.

وتمت إزالة وتكسير المواسير التى تقع فى حرم الرى ورفع المواتير التى تقوم بسرقة المياه على ترعة "المعرقب" وترعة "طرخان" وجارى استكمال باقى قرارات الإزالة.

























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