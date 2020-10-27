شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء توضح كيفية علاج الضيق.. الصلاة على النبى 1000 مرة وزيارة الأولياء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتي جاء من بينها سؤالين نصهما :"ما هو علاج الضيق؟"، وتساؤل سيدة "مخنوقة ومضايقة ومش قادرة أصلى؟".

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وأجاب على الأسئلة الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"علاج الضيق هو كثرة الذكر، وصحبة الصالحين زيارة الأولياء".

وفى إجابته على السؤال الثانى "مخنوقة ومضايقة ومش قادرة أصلى؟"، قال ممدوح:"صلى على الرسول ألف مرة في اليوم".

وكان الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وضع روشتة تساعد تاركى الصلاة على الانتظام بها، وذلك ردا على سؤال أحد متابعى صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال بث مباشر أجرته في وقت سابق، قائلاً:"أنتى في مشكلة كبيرة جدا وورطة عظيمة، فيكف ستقابلين الله .. ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر وذنب من أعظم الذنوب، وصاحبه ربنا توعده بأفحش العقوبات في الدنيا والآخرة، كل ذلك لأنك تتكاسلين عن تفريغ نفسك كل يوم من 10 دقائق إلى ربع ساعة فقط هي مجموع الدقائق التي ستقضيها في كل الصلوات، في حين نجلس أمام التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى بالساعات، والحل أن تبادرى بإنقاذ نفسك من الآن وتدعى الله أن يعينك على الصلاة ويأخذ بيدك، وتتوبى إلى الله سبحانه وتعالى وتبحثى عن صديقة لك أو شقيقتك أو والدتك تعينك على الصلاة وتذكروا بعضكم البعض بها، ثم واظبى عليها لمدة 21 يومًا بعدها ستصبح جزء من برنامجك اليومى ولن تتركيها أبدا، ثم بعد ذلك نرى كيف تفعلى فيما فاتك من صلوات طوال سنوات عمرك"