شكرا لقرائتكم خبر عن 400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنفيذ البرامج التوعوية لمكافحة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق حفلا لاستقبال 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات بالجامعات المصرية بمحافظتى القاهرة والجيزة تحت شعار " قوتنا في شبابنا" من إجمالي 1255 شاب وفتاة تقدموا للانضمام ضمن متطوعى الصندوق وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعية ،ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا الى 29400 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار الحرص على استثمار طاقات الشباب فى تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.



وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات ، مؤكدا على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "انت اقوى من المخدرات " بين فئات المجتمع المختلفة .







من جانبه أوضح " عثمان " أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.







