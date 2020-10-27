شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين بجنوب سيناء: المرافق للمصابين بحادث سمكة القرش ليس عضوا بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس النقابة الفرعية بجنوب سيناء للمرشدين السياحيين، أنه لا صحة لما تردد عن وجود مرشد سياحى مرافق للمجموعة التى تعرضت لهجوم سمكة قرش بمنطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد، مشيرا إلى أن الشخص المرافق لهم مدرب للغطس ومسئول عن مجموعة أثناء "الاسنوركلينج "على المركب ، ولا علاقة له بالإرشاد السياحى.

وأوضح مجلس النقابة الفرعية بجنوب سيناء للمرشدين السياحيين، أن المرشد السياحى هو من يحمل ترخيص وزارة السياحة، وعضوية نقابة المرشدين السياحيين للشرح والإرشاد فى أى منطقة على مستوى الجمهورية.

كانت قد تلقت وزارة البيئة، بلاغا يفيد بتعرض 3 أشخاص لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالقرب من منطقة غوص " الشارك ريف " بمحمية رأس محمد، مما نتج عنه حدوث إصابات بهم مما استدعي علي الفور نقلهم من موقع الحادث الي المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

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فور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تكليف بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات جنوب سيناء لدراسة ملابسات الحادث وجمع المعلومات من جميع المصادر وبالاخص من شهود الحادث الذين تواجدوا بالمنطقة وقت وقوع الهجوم مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم اسماك القرش علي البشر.

وقد نتج عن أعمال فحص ملابسات الحادث أن اثنين من المصابين سياح من دولة أوكرانيا (ام وابنها)، بالإضافة إلى المرشد المرافق للفوج السياحي علي اللنش التابع لمركز غوص بشرم الشيخ والذي كان يمارس بعضهم رياضة الغوص والآخرون رياضة السباحة السطحية بمنطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد.