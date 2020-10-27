شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 124 طن من مخلفات القمامة بـ9 مناطق بمدينة الحوامدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة محافظة الجيزة عدد من حملات النظافة بمركز ومدينة الحوامدية، أسفرت عن رفع 124 طن مخلفات، شملت مناطق مقلب السنتر بطريق مصر أسيوط ومقلب منطقة منى الأمير، وشارع الجمهورية وأمام مدرسة بسام ومن مزلفان الحوامدية ومدخل الشيخ عتمان وشارع صلاح سالم وجار العمل على رفع القمامة من باقى الشوارع، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى السياق نفذت محافظة الجيزة أعمال تجميل لمدخل قرية الناصرية التابعة للوحدة المحلية بالناصرية، بمركز ومدينة العياط، وذلك ضمن خطة المحافظة بتطوير مداخل القرى، لتظهر بشكل حضارى، بالتعاون مع المجتمع المدنى.

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وفى السياق واصلت محافظة الجيزة تطوير ورصف الشوارع، حيث تم البدء بفرد الطبقة الاسفلتية الاولى بشارع احمد كامل من الهرم تحت إشراف رئيس حى العمرانية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عدد من الشوارع الرئيسية لتكون محاور بديلة لشارع الهرم، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما واصل حى العمرانية أعمال تطوير شوارع بسام الشريف وأحمد كامل بالعمرانية، حيث تم دك الدقشوم بشارع بسام الشريف من أحمد كامل وذلك تمهيدا لرصف الشارع، وتم تركيب ودهان أعمدة الإنارة بشارع احمد كامل وشارع بسام الشريف من أحمد كامل، وتم استكمال تركيب البلدورات الخرسانية بشارع نشأت من شارع الهرم تمهيدا لرصف الشارع.

وأسفرت حملة بمركز ومدينة الواحات عن رفع 25 طن مخلفات قمامة، تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة برفع كفاءة النظافة والتجميل واستمرار حملات النظافة بالمركز والقرى، حيث نفذت فرق الانارة تحت إشراف رئيس المدينة، أعمال استكمال زرع أعمدة إنارة بطريق بئر المطار، الذى يربط بين قرية منديشة وطريق العجوز الجديد، والذى تم رصفه ضمن الخطة الاستثمارى، كما نفذت فرق النظافة والتجميل بقرية منديشة مركز الواحات البحرية برفع كفاءة شارع التوحيد وشارع المجلس وايضا شارع الحاج سعيد وشارع، كما تم الدفع بالمكنسة الآلية لرفع الأتربة بالطريق العام من أمام الإدارة التعليمية وحتى مدخل مدينة الباويطى بطول 2كم تقريبا.