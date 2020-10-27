شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ المصريين بذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف

وقال حنا خلال تهنئته اليوم الثلاثاء:" في هذه المناسبة نجدد تأكيدنا على الروابط الأخوية بيننا وبين المسلمين فى مصر وجميع أنحاء العالم ونحن نقدر رسالة السماحة والسلام التى أتى بها الرسول الكريم، نصلى لكى يعيد الله هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الله قادة بلادنا لما فيه الخير لمصر الحبيبة".

فى سياق متصل، هنأ المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بمصر، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

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وقال شيحان فى بيان نشره "المركز المارونى اللبنانى للثقافة والاعلام بالقاهرة": نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، اعاده الله على فخامتكم بالخير والبركة والسلام، داعين الله أن يعزز مسيرتكم البنّاءة ويكللها بالازدهار، ويحفظكم ويحفظ بلدنا الحبيبة مصر وشعبها وجيشها وشرطتها مؤسساتها".

كما تضمن البيان تهنئة المطران شيحان، لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.