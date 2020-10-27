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الأعلى لتنظيم الإعلام يوقع برنامج مع اليونيسيف حول قضايا وتحديات الطفولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع منذ قليل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، برنامج عمل مع منظمة اليونيسف الدولية حول دور الإعلام فى مواجهة قضايا وتحديات مشاكل الطفولة.

 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد دعا جميع المؤسسات الإعلامية لحضور توقيع البرنامج اليوم بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمبنى ماسبيرو فى تمام الساعة الثالثة ظهرًا.

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جدير بالذكر أن الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال أن الإعلام المصرى لعب دورا مهما فى توعية المواطنين، حيث لعب دورا هاما خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف كرم جبر خلال لقاء الهيئات الإعلامية برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، أن القنوات الإخبارية المصرية مازالت تحقق نسب المشاهدات الكبيرة وفقا لتقارير شركات الأبحاث وكذلك القنوات الخاصة، مشيرا إلى أن الإعلام المصرى يؤدى دوره ومهمته

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