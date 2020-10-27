شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القضاء الأعلى" يُهنئ السيسي بمناسبة المولد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.

وجاء نص التهنئة على النحو التالي:

"يطيب لي أن أتوجه لفخامتكم بشخصي وبصفتي ممثلًا للقضاء المصري بأصدق التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف متمنيًا من الله عز وجل أن يعيد على فخامتكم وشعب مصرنا باليمن والبركات، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم ويسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية فيما تقدمونه من إنجازات لنصرة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية والعربية ولشعب مصر وأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية دائمًا بالاستقرار والتقدم والرقي. وأن يحفظها من كل مكروه وسوء".

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كما بعث "شوضة" ببرقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف".