وزير المالية: 3 مليارات جنيه ضرائب ورسومًا محصلة بجمارك بورسعيد خلال سبتمبر الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تلقى تقريرًا، اليوم الثلاثاء، من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و242 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر سبتمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "القمح، والبقول، والذرة"، ومستلزمات الإنتاج.

واستعرض معيط الجهود المبذولة من رجال الجمارك؛ لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 509 ملايين و87 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و585 مليونًا و207 آلاف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد قامت بتصدير مشمول 389 بيانًا جمركيًّا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية"، بقيمة بلغت مليارًا و139 مليونًا و40 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 5 ملايين و822 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد، خلال شهر سبتمبر الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و94 مليونًا و294 ألف جنيه.