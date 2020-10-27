وزيرا العدل والأوقاف يناقشا كيفية نقل الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، وفضيلة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، بمقر ديوان عام وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، بحضور مسئولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومصلحة الشهر العقاري، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف للتنسيق في شأن تنفيذ الدراسة التي أعدتها وزارة العدل لفض التشابك ما بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بخصوص نقل تكليفات الأراضي المستردة من الهيئة إلى وزارة الأوقاف.

وذكرت الوزارة في بيان أن الوزيران استعرضا محاور تنفيذ تلك الدراسة، وبيان موقف الأراضي التي تم الاتفاق على تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف، وفقًا لأحكام القانون رقم (42) لسنة 1973، بشأن رد الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى وزارة الأوقاف.

طلب المستشار وزير العدل خلال الاجتماع من مسئولي الأوقاف والهيئة، إعداد بيان مفصل بشأن الأراضي والأعيان محل التعامل سواء الخاضعة لنظام الشهر الشخصي، أو تلك الخاضعة لنظام السجل العيني، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نقل تكليفات تلك الأراضي إلى وزارة الأوقاف في الأسبوع المقبل.