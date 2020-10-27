29 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين في قضية "الذكرى الثالثة للثورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في أحداث العنف المعروفة إعلاميًا بـ"الذكرى الثالثة للثورة"، لجلسة 29 ديسمبر؛ للنطق بالحكم .

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتي شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.