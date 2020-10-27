الأمن العام يضبط المتهمين باحتطاف طالب لمساومة والده على فدية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح جال قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط اثنين من مرتكبي واقعة اختطاف طالب لمساومة والده على دفع فدية في أسيوط.ه.

تبلغ لقسم شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط ، من (مالك مخزن - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط )، بغياب نجله (طالب) عقب خروجه من منزلهم متجهاً لمدينة أبو تيج قائداً مركبة تروسيكل ملكه، وعثوره على المركبة بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (ميكانيكي - نجلي عمومة المُبلغ) جميعهم مقيمون بذات القرية محل إقامة المُبلغ.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية، أسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بقيامهما بالاشتراك مع المتهم الهارب في خطف المجنى عليه، ومساومة والده على دفع فدية نظير إطلاق سراحه.

وقرر أحدهما أنه في سبيل تنفيذ مخططهم استقل مركبة التروسيكل صحبة المجني عليه، وطلب منه توصيله إلى إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوتيج، وعقب وصولهما قام المتهمان الآخران باعتراض التروسيكل بسيارة ملاكي (مستأجرة) وأجبراه على النزول منه، واقتياده داخل السيارة وفرا هاربان.

وقاموا بالاستيلاء على (مبلغ مالي، هاتف المحمول) من المجني عليه واحتجازه بداخل شقة بمدينة أسيوط الجديدة (مستأجرة بمعرفة الهارب)، لحين مساومة والده لدفع مبلغ الفدية، وتخلصوا من هاتف المجني عليه بإلقائه بالزراعات.

وعقب علمهم بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلي عن المجني عليه بدائرة مركز شرطة الفتح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.