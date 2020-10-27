"انهيار وبكاء وصراخ".. كواليس جلسة الحُكم على "فتاة تيك توك" هدير الهادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

انهارت "فتاة تيك توك" هدير الهادي داخل قفص الاتهام ودخلت في نوبة بكاء وصراخ عقب الحُكم عليها بقضية نشر فيديوهات خادشة للحياء.

واستمرت المتهمة في البكاء لنحو 10 دقائق قبل قيام قوة الترحيلات بنقلها إلى سيارة الترحيلات تمهيدًا لنقلها لسجن القناطر.

وقال الدكتور عصام الطباخ، محامي فتاة تيك توك هدير الهادي، إن المُشرّع منح المحامين حق التعليق على أحكام أول درجة أمام محكمة الاستئناف، موضحًا أنه سيتقدم باستئناف على الحُكم غدًا الأربعاء.

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وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحبس "فتاة التيك توك" هدير الهادي سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عاماً، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها، ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق التيك توك، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمه أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.