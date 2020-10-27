محامي هدير الهادي: سنستأنف على حبسها غدًا.. وتعرضت للظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أكد الدكتور عصام الطباخ، محامي فتاة تيك توك هدير الهادي على احترامه لأحكام القضاء، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بحبس موكلته سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

وقال "الطباخ" في تصريحات لمصراوي، إن المُشرّع منح المحامون حق التعليق على أحكام أول درجة أمام محكمة الاستئناف، موضحًا أنه سيتقدم باستئناف على الحُكم غدًا الأربعاء.

وأضاف أن القضية مازالت مستمرة ولم يتم الفصل فيها نهائيًا، ويأمل في إلغاء الحُكم الصادر أمام محكمة الاستئناف والقضاء ببراءة موكلته هدير الهادي.

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وشدد محامي هدير الهادي على إيمانه ببراءتها وأنها تعرضت لظلم بيّن لاتهامها في تلك القضية التي وصفها بـ"الملفقة".

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحبس "فتاة التيك توك" هدير الهادي سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع ومخالفة الآداب العامة بنشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وتحتوي على مواد إباحية.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هدير الهادي، 23 عاماً، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، استأجرتها قبل شهر من القبض عليها، ووجهت لها النيابة تهمة صناعة فيديوهات مخلة على تطبيق التيك توك، تحرض على الفسق والفجور وممارسة أعمال منافية للآداب العامة وتسئ لقيم الأسرة المصرية، والأعراف والقوانين.

وكشفت التحقيقات بأن المتهمه أنشأت حسابًا على تطبيق تيك توك، يحوي على العديد من المقاطع الخادشة للحياء ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب.