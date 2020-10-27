رئيس "القضاء الأعلى" يُهنئ السيسي بمناسبة المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: هنأ المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. وجاء نص التهنئة على النحو التالي: "يطيب لي أن أتوجه لفخامتكم بشخصي وبصفتي ممثلًا للقضاء المصري بأصدق التهاني وأرق الأمنيات بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف متمنيًا من الله عز وجل أن يعيد على فخامتكم وشعب مصرنا باليمن والبركات، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم ويسدد خطاكم ويمنحكم موفور الصحة والعافية فيما تقدمونه من إنجازات لنصرة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية والعربية ولشعب مصر وأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية دائمًا بالاستقرار والتقدم والرقي. وأن يحفظها من كل مكروه وسوء".

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