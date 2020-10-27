الأمن يكشف حقيقة اشتعال النيران بسيارة مرشح لمجلس النواب في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ماتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"بشأن الادعاء بقيام مجهولون بحرق سيارة أحد المرشحين لمجلس النواب في الدقهلية.

رصدت المتابعة الأمنية، عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قيام مجهولون بإشعال النيران بسيارة ربع نقل خاصة بأحد المرشحين لمجلس النواب بناحية أجا بمحافظة الدقهلية.

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وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة على طريق (أجا - المنصورة) بدائرة مركز شرطة أجا قيادة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) وشقيق أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب 2020، ومحمل بالصندوق الخلف ىسماعات "يستخدمها في الدعاية الانتخابية" حدث ماس كهربائي بواصلتها مما أدى إلى نشوب حريق بالسماعات، وباستدعائه أيد ذلك،

ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك كما أمكن التوصل إلى شاهدين للواقعة، وبسؤالهما قررا أنهما شاهدا السيارة حال توقفها، ونشوب حريق بالسماعات المتواجدة بالصندوق الخلفي، وأضافا بمساعدتهما لقائد السيارة في إخماد النيران.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.