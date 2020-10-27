"غرقوه بدم الدبيحة".. ضبط المتهمين بالتعدي على سائق البحيرة وتوثيق إهانته بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجماعي "فيس بوك" يظهر فيه قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على أحد الأشخاص وإجباره على الاستلقاء أرضاً ونحر "شاه" بجوار رأسه ونثر دمائها عليه وتوجيه السباب له.

بالفحص أمكن تحديد المجني عليه ( سائق مركبة "توك توك "، مقيم بإحدى قرى مركز شرطة رشيد بالبحيرة) وباستدعائه وسؤاله قرر بتعرضه للواقعة منذ عدة أيام وقيام مرتكبيها ( 5 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز رشيد بالبحيرة) ببثها على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية وجود خلافات بينهم.

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وأضاف قيام أحدهم باستدراجه لمنزله بزعم رغبتهم في حل الخلاف ودياً، إلا أنه فوجىء بقيامهم بالاشتراك فيما بينهم بمباغتته وإجباره على الإستلقاء أرضاً وتصوير مقطع الفيديو على النحو المشار إليه للإساءة له والتشهير به، فضلاً على تهديدهم الدائم له بتكرار التعدي عليه في حال تحريره محضر بالواقعة، مما دفعه إلى عدم الإبلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من ضبط جميع المتهمين والذين ظهروا بمقطع الفيديو، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.