شكرا لقرائتكم خبر عن توفير كواشف حرارية بالمدارس في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء توفير عدد من أجهزة الكواشف الحرارية لتوزيعها على المدارس، وجارى استكمال باقى المدارس ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا وحماية الطلاب والعاملين .

وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم البدء بمدارس التعليم الثانوى العام والفنى والمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.. حيث تم توفير عدد 9 كواشف حرارية للمدارس الثانوية العامة والفنية، وعدد 25 كاشفا حراريا آخر للمدارس الابتدائية، وجارى توفير عدد آخر للمدارس الاعدادية .

وأضاف أنه تم البدء بمدارس العريش العاصمة، وسيتم تغطية المدارس بجميع المراحل في باقى مراكز ومدن المحافظة.. مشيرا إلى أنه يتم توفير أجهزة الكواشف الحرارية عن طريق الوزارة، وبعضها بالجهود الذاتية بتعاون مجالس الأمناء للآباء والمعلمين بالمدارس .