شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الإدمان» يستقبل 400 متطوع للمشاركة في تنفيذ برامج توعوية لمكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الحرص على استثمار طاقات الشباب في تنفيذ الأنشطة التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس ادارة الصندوق حفل لاستقبال 400 متطوع جديد من الشباب والفتيات بالجامعات المصرية بمحافظتي القاهرة والجيزة تحت شعار «قوتنا في شبابنا» من إجمالي 1255 شاب وفتاة تقدمو للانضمام ضمن متطوعي الصندوق، وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعى وأيضًا العمل الميداني، ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية، ليصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليًا إلى 29400 متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وحرص عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات، مؤكدًا على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة «أنت اقوى من المخدرات» بين فئات المجتمع المختلفة.

من جانبه، أوضح «عثمان» أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطي المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضًا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات، كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكل فاعليات وأنشطة الصندوق.