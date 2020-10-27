شكرا لقرائتكم خبر عن منصور حسن يتابع أعمال لجنة اختيار طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للالتحاق بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، سير العمل مع لجنة اختيار الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بعدد من كليات الجامعة وبحضور عمداء كليات الآداب والألسن والتجارة ومدير مستشفى بنى سويف الجامعى، ومدير عام شؤون التعليم والطلاب، ومدير وحدة تكافؤ الفرص، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وقال الدكتور منصور إن اللجنة تعقد سنويا بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات ومنذ عام 2016 لدراسة قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات والمعاهد والحاصلين على 50% في الثانوية العامة و70% للدبلومات الفنية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الطلاب من ذوى الإعاقة الحركية يتم ترشحيهم في حال القبول وفقا للشروط المعلنة لكليات الآداب، التجارة، والحقوق، والطلاب المكفوفين لكليات الآداب، دار علوم، الألسن، الحقوق، والخدمة الاجتماعية، والطلاب من الصم والبكم بكليات الاقتصاد المنزلي، والتربية النوعية.