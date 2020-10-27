شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: تنفيذ إجراءات السلامة المهنية لبيئة عمل آمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع وحدة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بحضور المستشار المالي والقانوني ومدير الوحدة وأعضاء مجلس الإدارة.

وشدد الدكتور منصور على ضرورة إلزام جميع الطلاب من قبل أفراد الأمن الاداري ومسئولي السلامة وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد أثناء تواجدهم بالمدرجات والمعامل داخل الكليات والمعاهد، بالإضافة إلى توفير مواد التطهير والتعقيم بصورة كافية لتوزيعها على الكليات والقطاعات التابعة للجامعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب في مواجهة فيروس كورونا.

كما وافق الدكتور منصور خلال الاجتماع على شراء مهمات وقاية شخصية (PPE) للعاملين بأجهزة الأشعة بمستشفى الجامعة وخاصة في ( قسم العظام – قسم المسالك – قسم المخ والأعصاب – قسم الأشعة ) وعمل تحليل لصورة الدم بصفة دورية لكل من يتعرض للأشعة كل ستة أشهر، وتنظيم الكشوفات الطبية والرعاية الصحية للعاملين واستخدام طريقة الحجز الإلكتروني لتحديد الأعداد والوقت تسهيلاً على الأطباء والمرضى وتقديم الخدمة بصورة متميزة.

وشدد رئيس الجامعة على فتح جميع أبواب الطوارئ بالكليات والمعاهد وتوزيع أفراد من الأمن الإداري على هذه البوابات، واستكمال شبكة الكاميرات بمبنى إدارة الجامعة لتيسير التعامل أثناء الطوارئ والإخلاء، وتأمين المبنى من أي أعمال مخالفة ومهددة للسلامة مع تكليف الإدارة الهندسية بالمتابعة .