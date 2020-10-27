شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تعلن الانتهاء من برجي التوضيب وقليوب منتصف نوفمبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم الانتهاء من أعمال التجديدات وتطوير نظم الإشارات ببرجي قليوب والتوضيب في النصف الثاني من نوفمبر.

وأضاف «رسلان» خلال جولته التفقدية اليوم إن البرجين ضمن أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية، والتي تم إنهاء الأعمال بها بنسبة 77% تنفيذ شركة تالس الإسبانية.

ووجّه رئيس الهيئة باستغلال المهمات القديمة ذات النظام الكهربي القديم في مواقع عمل أخرى، مع توجيهه برفع القضبان والتحاويل الناتجة عن أعمال التجديدات للاستفادة بها في أحواش المحطات وفي خط المواصلة/ بضائع حلوان، والتأكيد على قيام استشاري المشروع، شركة سيسترا الفرنسية، مخاطبة شركة تالس الإسبانية القائمة على أعمال تطوير نظم إشارات الخط بدفع العمل لتسليم برج التوضيب للتشغيل في ديسمبر 2020.

كما تابع المهندس أشرف رسلان أعمال التجديدات الجارية بالبرج، وتجارب التشغيل بالنظام الكهربي الجديد (EIS) حيث من المقرر تسليم برج قليوب للتشغيل في النصف الثاني من شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وموجهًا العاملين بضرورة اليقظة التامة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

كما وجّه رئيس الهيئة مسؤولي المنطقة بمتابعة انتظام حركة مسير القطارات ومتابعة أعمال التشغيل أثناء فك ارتباط برجي التوضيب وقليوب وضمان سلامة وأمان مسير القطارات على الخط.

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